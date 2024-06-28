Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:09, 28 июня 2024Бывший СССР

На Украине начнут раздавать повестки заочно

Кабмин Украины принял постановление о заочном вручении повесток военнообязанным

Фото: Alina Smutko / Reuters

Кабинет министров Украины принял постановление о заочном вручении повесток военнообязанным гражданам в рамках ужесточения мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

В соответствии с принятым Кабмином документом, теперь территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) смогут направлять повестки по почте с описанием вложения и уведомлением о вручении. Так, повестка, отправленная на любой известный ТЦК адрес проживания человека будет считаться автоматически врученной.

При этом за неявку по повестке следует заочный штраф, а также возможная блокировка банковских счетов и лишение права управлять транспортным средством.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что запретить насильственную мобилизацию в стране невозможно. Он объяснил, что работники ТЦК могут пользоваться в работе теми инструментами, которые «кажутся им нормальными».

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Ответственность за это будут нести страны НАТО». Белоусов поручил Генштабу реагировать на провокации США с БПЛА

      Сотрудники МИД Германии попали под следствие

      Польша отказалась отправлять солдат на Украину

      Освободившийся из колонии бывший губернатор Белых нашел работу

      Варламова оштрафовали в России на 50 тысяч рублей

      В российском автомобиле Aurus нашли детали из Южной Кореи

      Крупные лесные пожары стали происходить на планете в два раза чаще

      Российским выпускникам предложили помощь с выбором профессии

      Amazon решил отказаться от пластиковой упаковки

      На Украине начнут раздавать повестки заочно

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше