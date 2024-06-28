На Украине начнут раздавать повестки заочно

Кабмин Украины принял постановление о заочном вручении повесток военнообязанным

Кабинет министров Украины принял постановление о заочном вручении повесток военнообязанным гражданам в рамках ужесточения мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

В соответствии с принятым Кабмином документом, теперь территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) смогут направлять повестки по почте с описанием вложения и уведомлением о вручении. Так, повестка, отправленная на любой известный ТЦК адрес проживания человека будет считаться автоматически врученной.

При этом за неявку по повестке следует заочный штраф, а также возможная блокировка банковских счетов и лишение права управлять транспортным средством.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что запретить насильственную мобилизацию в стране невозможно. Он объяснил, что работники ТЦК могут пользоваться в работе теми инструментами, которые «кажутся им нормальными».