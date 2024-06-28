Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:48, 28 июня 2024Бывший СССР

На Украине назвали ежегодную сумму военной поддержки от Запада

Шмыгаль: Украина будет получать 60 млрд долларов военной помощи ежегодно

Фото: Jens Buttner / Reuters

Соглашения о безопасности, подписанные Украиной с западными союзниками, позволят ей ежегодно получать военную помощь на 60 миллиардов долларов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам премьера, Киев подписал уже 20 соглашений о безопасности с западными партнерами.

«Согласно этим соглашениям, в следующие четыре года международные партнеры планируют оказывать Украине общую военную поддержку на 60 миллиардов долларов ежегодно», — заявил Шмыгаль.

Это, отмечает премьер, открывает новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и закладывает основу будущей безопасности Украины в мирное время.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о безопасности с Европейским союзом. Подписание состоялось в рамках двухдневного саммита, который проходит в Брюсселе.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе захотели арестовать платежи за российский газ. Странам ЕС угрожают за связи с «Газпромом»

      Коттедж Барби предложили купить в российском городе

      В ДНР объяснили значение взятия под контроль Раздоловки

      Элтон Джон решил распродать свой роскошный гардероб на аукционе

      На Украине силовики заставили подростка извиниться за гимн России

      По заданию неизвестных россиянин изготовил более 20 килограммов наркотиков и попался

      Раскрыта причина появления многоклеточности 700 миллионов лет назад

      В Госдуме указали на «странные» решения СК на фоне скандала с «Государственной дурой»

      Возможность краха нефтедоллара оценили

      Опрос показал отставание коалиции Макрона от французской оппозиции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше