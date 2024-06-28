На Украине назвали ежегодную сумму военной поддержки от Запада

Шмыгаль: Украина будет получать 60 млрд долларов военной помощи ежегодно

Соглашения о безопасности, подписанные Украиной с западными союзниками, позволят ей ежегодно получать военную помощь на 60 миллиардов долларов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам премьера, Киев подписал уже 20 соглашений о безопасности с западными партнерами.

«Согласно этим соглашениям, в следующие четыре года международные партнеры планируют оказывать Украине общую военную поддержку на 60 миллиардов долларов ежегодно», — заявил Шмыгаль.

Это, отмечает премьер, открывает новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и закладывает основу будущей безопасности Украины в мирное время.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о безопасности с Европейским союзом. Подписание состоялось в рамках двухдневного саммита, который проходит в Брюсселе.