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14:12, 28 июня 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на российские разведывательные дроны

Спикер ВС ВСУ Евлаш: Россия массово использует дроны для разведки

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные массово используют дроны для разведки. На это пожаловался спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш, передает «РБК-Украина».

«Мы видим, что враг применяет разведывательные беспилотные летательные аппараты в большом количестве», — сказал он.

По словам спикера, таким образом военнослужащие российской армии ищут различные объекты на территории Украины, в том числе энергетические, чтобы впоследствии поразить их баллистическими или авиационными ракетами.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России в Часовом Яре уничтожили разведоборудование, поставленное украинской армии странами Запада. По его словам, пункт управления беспилотниками, узел связи с ретранслятором и специализированное западное оборудование для ведения разведки были выявлены в одном из многоэтажных зданий.

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      Александр Курбатов
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