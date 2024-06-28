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08:14, 28 июня 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили западное разведоборудование ВСУ в Часовом Яре

Марочко: ВС России уничтожили западное разведоборудование ВСУ в Часовом Яре

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Российские военные уничтожили в Часовом Яре западное разведоборудование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«При помощи технических средств в населенном пункте Часов Яр разведывательным подразделением ВС РФ в одном из многоэтажных зданий был выявлен пункт управления БПЛА, узел связи с ретранслятором и специализированное западное оборудование для ведения разведки», — рассказал Марочко.

По информации подполковника НМ ЛНР в отставке, за данным зданием было установлено наблюдение. Когда украинские военные начали запуск дрона с крыши дома, армия России нанесла удар по расчету БПЛА при помощи артиллерии. В результате произошло обрушение здания, западное оборудование и бойцы ВСУ были уничтожены.

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      Екатерина Грищенко
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