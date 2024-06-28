На Украине вдвое увеличилось число попыток нелегально бежать из страны

Погранслужба Украины: число попыток нелегального пересечения границы удвоилось

На Украине удвоилось число попыток нелегально бежать из страны. Об этом сообщает Пограничная служба Украины.

«По сравнению с прошлым годом почти вдвое увеличилось количество попыток незаконного пересечения границы гражданами с использованием поддельных документов», — говорится в публикации.

В Погранслужбе отметили, что тенденцию можно объяснить развитием полиграфической техники, которая сделала подделку документов более доступной.

Ранее Кабинет министров Украины принял постановление о заочном вручении повесток военнообязанным гражданам. Теперь повестка, отправленная на любой известный военкомату адрес проживания человека, будет считаться автоматически врученной.