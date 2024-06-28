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14:01, 28 июня 2024Наука и техника

Объяснены загадочные сбои у нейтронных звезд

Scientific Reports: сбои у нейтронных звезд объяснили квантовыми вихрями

Фото: Casey Horner / Unsplash

Международная группа ученых предложила новую модель для объяснения загадочных сбоев, или глитчей, наблюдаемых у нейтронных звезд. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Пульсары относятся к нейтронным звездам, которые представляют собой сверхплотные остатки массивных звезд, испускающие периодические импульсы. Однако иногда их точность нарушается из-за неожиданных сбоев или ускорения вращения. Это явление, называемое глитчем, следует степенному закону: низкоэнергетические сбои встречаются чаще, чем высокоэнергетические.

Астрофизики проанализировали 533 набора данных наблюдений пульсаров и предложили модель, основанную на сети квантовых вихрей. В отличие от предыдущих моделей, их подход не требует дополнительной настройки параметров, что делает его естественным объяснением степенного закона поведения энергий глитчей.

Известны две основные гипотезы, объясняющие глитчи: звездотрясения и сверхтекучие вихревые лавины. Хотя звездные землетрясения могут объяснить наблюдаемую степенную закономерность, они не охватывают все типы сбоев. В новой работе ученые предложили существование двух типов сверхтекучести в нейтронных звездах: s-волновой сверхтекучести во внешнем ядре и p-волновой сверхтекучести во внутреннем ядре.

Когда вихри с целыми квантовыми числами из внешнего ядра переходят во внутреннее ядро, они разделяются на вихри с полуцелыми квантовыми числами. В результате они образуют кактусоподобные структуры, известные как буджумы (англ. boojum), которые с течением времени переплетаются между собой, что и вызывает сбои.

Согласно результатам моделирования, показатель степени степенного поведения энергий сбоев (0,8 ± 0,2) в предложенной модели соответствует наблюдаемым данным (0,88 ± 0,03). Это подтверждает, что предложенная система точно отражает реальные процессы, происходящие в нейтронных звездах.

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      Александр Еникеев
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