Обезумевший мужчина изнасиловал и придушил подростка на борту тонущего корабля

Обезумевший мужчина изнасиловал и придушил девочку-подростка на борту тонущего корабля в Италии. Об этом сообщает местное издание Corriere della Sera.

Уточняется, что на лодке находились около 70 мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана. Плавательное средство вышло из Бодрума, Турция, но какой была его конечная цель, неизвестно. По пути во время пересечения Средиземного моря корабль потерпел крушение из-за взрыва двигателя и затонул. Когда он стал уходить ко дну, 27-летний мужчина, чья семья — жена и дочь — уже утонули к тому моменту, обезумел от горя.

По данным издания, он напал на 16-летнюю девочку и изнасиловал ее на глазах ее матери. В результате крушения нападавший смог выжить, как и около 15 других человек. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании. Кроме того, предполагается, что в процессе изнасилования он душил девочку. Спастись она не смогла.

В конце января в Париже американская туристка подверглась групповому изнасилованию со стороны двух мужчин во время Недели моды. После случившегося насильники посадили девушку в машину и бросили у дороги.

