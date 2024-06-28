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10:19, 28 июня 2024Силовые структуры

Под суд отдали россиянина за попытку поджога с целью подрыва обороны страны

В Пскове начнется суд над мужчиной за попытку поджога с целью подрыва обороны РФ

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Псковский областной суд рассмотрит уголовное дело россиянина, пытавшегося устроить поджог на транспортном объекте с целью подрыва обороноспособности России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимому также вменяется статья 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в деятельности против безопасности России»). Мужчине продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября.

Слушания проведет коллегия из трех судей в закрытом режиме.

27 июня сообщалось, что в Башкортостане неизвестные подожгли два релейных шкафа. Они повредили оборудование недалеко от железнодорожной станции в Салавате. Их разыскивают правоохранители.

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      Любовь Ширижик
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