Под суд отдали россиянина за попытку поджога с целью подрыва обороны страны

В Пскове начнется суд над мужчиной за попытку поджога с целью подрыва обороны РФ

Псковский областной суд рассмотрит уголовное дело россиянина, пытавшегося устроить поджог на транспортном объекте с целью подрыва обороноспособности России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимому также вменяется статья 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в деятельности против безопасности России»). Мужчине продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября.

Слушания проведет коллегия из трех судей в закрытом режиме.

27 июня сообщалось, что в Башкортостане неизвестные подожгли два релейных шкафа. Они повредили оборудование недалеко от железнодорожной станции в Салавате. Их разыскивают правоохранители.