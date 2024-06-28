Подорожание новых квартир в России оценили

Новостройки в России подорожали на 6 процентов за полгода

По итогам первой половины 2024 года квартиры в новостройках крупных городов России подорожали в среднем на шесть процентов. Такие данные приводят аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании.

По оценкам специалистов, положительная динамика стоимости квадратного метра строящегося жилья наблюдалась в 66 из 70 населенных пунктов. Цены упали только в четырех городах — в Краснодаре (минус 6,2 процента), Сургуте (минус 3,5 процента), Махачкале (минус 3,5 процента) и Архангельске (минус 2 процента).

Сильнее всего квартиры в новостройках подорожали в Череповце (плюс 16,9 процента), Владикавказе (плюс 16,4 процента), Севастополе (плюс 15,4 процента), Улан-Удэ (плюс 14,4 процента), Липецке (плюс 13,5 процента), Саранске (плюс 13,4 процента), Самаре (плюс 12,1 процента), Кургане (плюс 11,1 процента), Симферополе (плюс 11 процентов) и Омске (плюс 10,5 процента).

В Москве цена «квадрата» на первичном рынке выросла на 8 процентов, в Подмосковье — на 3,7 процента, а в Санкт-Петербурге — на 3 процента, уточнили аналитики.