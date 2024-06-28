Раскрыт город проведения «Евровидения-2025»

Цюрих подал заявку на проведение конкурса «Евровидение-2025»

Раскрыт город проведения музыкального конкурса «Евровидение-2025». Заявку на проведение мероприятия подали власти Цюриха, об этом говорится на их официальном портале.

«"Евровидение" даст Цюриху возможность предстать в качестве открытого миру культурного и туристического центра», — заявили в мэрии города.

Градоначальник Корине Маух отметила, что в Цюрихе развита инфраструктура и есть необходимая для проведения «Евровидения» площадка — стадион «Халленштадион» на 15 тысяч мест. Это крупнейшая в стране крытая арена, рядом с которой расположен выставочный зал Цюриха, который также можно использовать как дополнительную площадку.

Представитель Швейцарии Nemo с песней The Code набрал 591 балл и победил в финале 68-го конкурса песни «Евровидение-2024», проходящем в субботу, 11 мая, в шведском Мальме. На втором месте оказался исполнитель Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич) из Хорватии с результатом в 547 баллов. Замкнул тройку лидеров украинский дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с 453 баллами.