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13:25, 28 июня 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за диверсию на железной дороге и приготовление ко второй

Суд дал 15 лет жителю Челябинска, совершившему диверсию на железной дороге
СюжетДиверсии в России

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Челябинский областной суд огласил приговор в отношении местного жителя, виновного в совершении одной диверсии на железной дороге и приготовлении ко второй. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным ведомства, в августе 2023 года подсудимый совершил диверсию на Южно-Уральской железной дороге, а затем осуществил приготовление к аналогичному преступлению. Его противоправные действия были пресечены сотрудниками ФСБ, которые возбудили в отношении него уголовное дело.

Суд приговорил жителя Челябинска к 15 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку вывоза военной техники, закамуфлированной под прибор бытового назначения, из страны и задержали жителя Сосногорска по подозрению в контрабанде.

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      Олеся Мицкевич
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