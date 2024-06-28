Сенатор Цеков: Зеленский сменил позицию по конфликту с РФ под давлением общества

Президент Украины Владимир Зеленский поменял свою позицию по конфликту с Россией. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, глава государства отказался от затягивания конфликта под давлением общества. Кроме того, как отметил сенатор, свою роль сыграли значительные потери украинских войск.

«Они вынуждены осуществлять фактически насильственную мобилизацию, даже повысили призывной возраст. Это взбудоражило украинское общество, которое желает скорейшего завершения конфликта. Все это давит на Зеленского», — пояснил он, добавив, что, несмотря на это, украинский лидер по-прежнему пытается втянуть в конфликт другие страны.

По мнению Цекова, Зеленскому стоит согласиться на переговоры с Россией, поскольку сейчас он лишь продлевает «собственную агонию и агонию Украины».

Ранее украинский президент заявил, что не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь на поле боя. На саммите Евросоюза он высказал желание подготовить план мирного урегулирования, выразив надежду, его удастся разработать до второго саммита по его «формуле мира».