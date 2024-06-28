Сотрудница российской колонии принесла телефон осужденному из-за симпатии к нему

В Магадане будут судить сотрудницу колонии за пронос телефона для заключенного

В Магадане суд рассмотрит дело против бывшей сотрудницы исправительной колонии по статье о превышении полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, старший инспектор отдела специального учета из симпатии к осужденному пронесла в колонию телефоны для своего приятеля и продажи другим лицам, отбывающим наказание.

Против женщины возбуждено дело по пункту «е» части 3 и части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, в том числе совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее стало известно, что в Кемеровской области суд рассмотрит дело бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности одного из исправительных учреждений регионального управления ФСИН России по статье о получении взятки.