Бывший сотрудник российской колонии получил взятку от осужденного и попал под суд

В Кузбассе бывшего сотрудника колонии будут судить за взятку от осужденного

В Кемеровской области суд рассмотрит дело бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности одного из исправительных учреждений регионального управления ФСИН России о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с марта по апрель 2024 году сотрудник колонии через посредника получил от осужденного денежный перевод на 30 тысяч рублей. За эту сумму он должен был пронести на режимную территорию запрещенные предметы.

Возбуждено дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Оно уже передано в суд. Отмечается, что действиям взяткодателя также дана правовая оценка.

Ранее стало известно, что Бутырский районный суд Москвы отправил под домашний арест студента Российского университета медицины Минздрава России (РосУниМед, ранее — Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова) Рачу Саркисяна по факту дачи взятки за проставление зачета.