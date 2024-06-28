Сын Трампа сравнил Байдена с персонажем из «Симпсонов»

Трамп-младший сравнил Байдена с мистером Бернсом из «Симпсонов»

Сын кандидата в президенты США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший сравнил главу государства Джо Байдена с мистером Бернсом из мультсериала «Симпсоны». Он написал об этом в соцсети X, а также приложил к публикации изображение, на котором хозяин Белого дома и персонаж мультсериала запечатлены в похожих позах.

«Где здесь ложь? Хотя мне кажется, что мистер Бернс выглядит заметно живее и бодрее», — пошутил Трамп-младший.

Ранее американский юрист, политический обозреватель Бен Шапиро обратил внимание, что Байден выглядел на предвыборных дебатах так, будто собирается умереть в прямом эфире. Он также отметил, что оппонент Байдена вел себя более дисциплинированно.