Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:51, 28 июня 2024Мир

В Чехии назвали сроки подписания соглашения о безопасности с Украиной

ČTK: Чехия подпишет соглашение с Украиной о безопасности до саммита НАТО

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Чехия планирует подписать соглашение с Украиной о безопасности перед саммитом НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Об этом сообщает Чешское информационное агентство (ČTK).

«Чехия планирует еще до саммита НАТО в Вашингтоне подписать соглашение о безопасности с Украиной, и представители Чехии хотят официально объявить об этом в американской столице», — отмечается в материале агентства.

При этом подчеркивается, что договор еще не оформлен окончательно и дорабатывается. Он может быть подписан дистанционно, чтобы в ближайшие сроки вступить в силу.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что отказ Украины от вступления в состав НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности для Киева. В частности, глава государства указал на возможность обязательного оказания военной поддержки.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе захотели арестовать платежи за российский газ. Странам ЕС угрожают за связи с «Газпромом»

      Российский боец ММА подарил сопернику курицу

      Работающая столетняя женщина поделилась секретами долголетия

      Коттедж Барби предложили купить в российском городе

      В ДНР объяснили значение взятия под контроль Раздоловки

      Элтон Джон решил распродать свой роскошный гардероб на аукционе

      На Украине силовики заставили подростка извиниться за гимн России

      По заданию неизвестных россиянин изготовил более 20 килограммов наркотиков и попался

      Раскрыта причина появления многоклеточности 700 миллионов лет назад

      В Госдуме указали на «странные» решения СК на фоне скандала с «Государственной дурой»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше