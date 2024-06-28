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09:25, 28 июня 2024Бывший СССР

В Грузии провели молебен за УПЦ

Грузинские священники провели молебен за УПЦ перед посольством ЕС

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

В Тбилиси грузинские священники провели перед зданием Европейского союза молебен в поддержку Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Они собрались у здания посольства Евросоюза и провели там молебен. Как заявил организатор акции отец Давид Исакадзе, место выбрано не случайно, так как "ЕС фактически поддерживает, финансирует и снабжает вооружениями киевский режим"», — говорится в сообщении.

Как отметил один из участников акции грузинский политик Джонди Багатури, украинские власти занимаются открытым преследованием священнослужителей и прихожан УПЦ. По его словам, акция в Тбилиси нужна, чтобы показать «позорное молчание ЕС» по этому поводу.

Ранее стало известно, что на фоне принятия властями Грузии закона об иноагентах на саммите ЕС в Брюсселе решено обсудить Тбилиси. По словам высокопоставленного представителя организации, целью Евросовета является направить сильное послание Грузии, что существуют проблемы.

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      Александр Курбатов
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