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19:33, 26 июня 2024Бывший СССР

Лидеры ЕС решили обсудить Грузию

Лидеры ЕС обсудят Грузию на саммите в Брюсселе

Фото: Johanna Geron / Reuters

На саммите в Брюсселе лидеры стран Европейского Союза обсудят Грузию на фоне принятия закона об иноагентах. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи глав государств, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что лидеры обсудят Грузию. Цель Евросовета — направить сильное послание Грузии, что существуют проблемы», — сказал он.

Кроме того, источник сообщил, что в ходе саммита Евросоюз подпишет с Украиной соглашение о гарантиях безопасности. Представлять Киев на встрече должен Владимир Зеленский.

Во вторник, 25 июня, в Люксембурге открылось первое заседание Межправительственной конференции ЕС-Украина. Таким образом, Украина начала переговоры с ЕС о вступлении в организацию.

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      Александр Курбатов
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