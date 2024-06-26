Лидеры ЕС решили обсудить Грузию

Лидеры ЕС обсудят Грузию на саммите в Брюсселе

На саммите в Брюсселе лидеры стран Европейского Союза обсудят Грузию на фоне принятия закона об иноагентах. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи глав государств, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что лидеры обсудят Грузию. Цель Евросовета — направить сильное послание Грузии, что существуют проблемы», — сказал он.

Кроме того, источник сообщил, что в ходе саммита Евросоюз подпишет с Украиной соглашение о гарантиях безопасности. Представлять Киев на встрече должен Владимир Зеленский.

Во вторник, 25 июня, в Люксембурге открылось первое заседание Межправительственной конференции ЕС-Украина. Таким образом, Украина начала переговоры с ЕС о вступлении в организацию.