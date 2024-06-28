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19:03, 28 июня 2024Бывший СССР

В Херсоне прозвучали взрывы

«Общественное»: взрывы раздались в Херсоне
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Bernat Armangue / AP

В подконтрольном Киеву городе Херсоне прозвучали взрывы, передает издание «Общественное» в своем региональном Telegram-канале.

«В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного"», — указано в сообщении. Других подробностей о взрывах не приводится. Информация о повреждениях также отсутствует.

Взрывы раздались на фоне объявленной в области воздушной тревоги, которая, как сообщает издание, звучала с 17:45 по 18:30 мск.

Ранее серия взрывов прозвучала в Харькове второй раз за день. Предыдущий раз о них сообщалось в 09:50 мск. Тогда взрывы прозвучали на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе около 9 утра.

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      Валентин Карант
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