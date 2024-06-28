В Кремле объяснили интерес к исходу парламентских выборов во Франции

Исход внеочередных парламентских выборов во Франции представляет интерес для России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Конечно, Франция — это одна из крупнейших стран Европы и, конечно, исход избирательной кампании представляет для нас интерес», — объяснил он.
Тем не менее, по словам представителя Кремля, выборы остаются внутренним делом Франции, а Москва наблюдает за происходящим. Политик отметил, что на французской политической арене существует динамика, связанная с потерей популярности у одних политических сил и ростом популярности у других.
Ранее Песков оценил перспективы отношений Москвы с новым руководством Европейского союза. Он подчеркнул, что европейская дипломатия вряд ли будет содействовать нормализации отношений, поэтому они остаются плохими.