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12:47, 28 июня 2024Мир

В Кремле объяснили интерес к исходу парламентских выборов во Франции

Песков: исход парламентских выборов во Франции представляет интерес для России

Фото: Abdul Saboo / Reuters

Исход внеочередных парламентских выборов во Франции представляет интерес для России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Конечно, Франция — это одна из крупнейших стран Европы и, конечно, исход избирательной кампании представляет для нас интерес», — объяснил он.

Тем не менее, по словам представителя Кремля, выборы остаются внутренним делом Франции, а Москва наблюдает за происходящим. Политик отметил, что на французской политической арене существует динамика, связанная с потерей популярности у одних политических сил и ростом популярности у других.

Ранее Песков оценил перспективы отношений Москвы с новым руководством Европейского союза. Он подчеркнул, что европейская дипломатия вряд ли будет содействовать нормализации отношений, поэтому они остаются плохими.

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      Виктория Кондратьева
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