В Кремле объяснили интерес к исходу парламентских выборов во Франции

Песков: исход парламентских выборов во Франции представляет интерес для России

Исход внеочередных парламентских выборов во Франции представляет интерес для России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Конечно, Франция — это одна из крупнейших стран Европы и, конечно, исход избирательной кампании представляет для нас интерес», — объяснил он.

Тем не менее, по словам представителя Кремля, выборы остаются внутренним делом Франции, а Москва наблюдает за происходящим. Политик отметил, что на французской политической арене существует динамика, связанная с потерей популярности у одних политических сил и ростом популярности у других.

Ранее Песков оценил перспективы отношений Москвы с новым руководством Европейского союза. Он подчеркнул, что европейская дипломатия вряд ли будет содействовать нормализации отношений, поэтому они остаются плохими.