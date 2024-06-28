В Кремле оценили перспективы отношений с новым руководством ЕС

Песков: перспективы отношений РФ с ЕС при его новом руководстве являются плохими

Перспективы отношений Москвы и Европейского союза (ЕС) при его новом руководстве являются плохими. Таким образом ситуацию оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений. Перспективы в плане отношений между Москвой и Брюсселем плохие», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что переизбранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений ЕС и России.

Пресс-секретарь президента также прокомментировал назначение премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Он подчеркнул, что новая глава европейской дипломатии известна «абсолютно непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями». По словам Пескова, Каллас «не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей».

Ранее Песков заявил, что Россия не будет давать оценки прошедшим дебатам бывшего президента США Дональда Трампа и действующего главы государства Джо Байдена.