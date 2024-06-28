«В некоторых случаях ее нужно применять». Бастрыкин хочет возвращения смертной казни — для террористов из «Крокуса»

Бастрыкин предложил изучить возможность отмены моратория на смертную казнь в РФ

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в пятницу, 28 июня, во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме призвал рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в стране.

Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни Александр Бастрыкин председатель СК России

Руководитель силового ведомства привел в пример теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта и унес жизни 145 человек. Он подчеркнул, что ранее за подобное преступление террористов ждала бы высшая мера наказания, однако теперь они отделаются максимум пожизненным лишением свободы. Кроме того, они будут иметь трехразовое питание и возможность гулять на свежем воздухе. «Я себе не могу позволить два часа погулять, у меня нет времени на это», — указал глава СК. Он также подчеркнул, что содержание одного осужденного сейчас обходится в 30 тысяч рублей ежегодно, а если умножить эту сумму на всех, кто находится в заключении, — «это колоссальный бюджет».

По мнению Бастрыкина, приговорить маньяка к высшей мере будет очень гуманно в случае, когда на его счету десятки жертв. Он предположил, что отменить мораторий можно указом президента, без изменения Конституции.

В Конституционном суде призвали не допустить возвращения смертной казни в РФ

На этой неделе о возвращении высшей меры высказался председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин. По его словам, это одна из «неподвижных» величин. Он призвал не допустить возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции.

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова поясняла, что смертная казнь может быть возвращена лишь с изменением Конституции. По ее словам, законотворческая функция относится к компетенции сенаторов, а судьи только исполняют принятые законы.

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Вопрос возвращения смертной казни в РФ начали активно поднимать после теракта в «Крокусе» — многие захотели такого наказания для напавших на концертный зал террористов, которые сначала расстреляли пришедших на концерт людей, а затем подожгли здание и попытались скрыться. По словам адвоката Даниила Бермана, уголовный закон не имеет обратной силы, из-за чего применить смертную казнь к исполнителям данного теракта нельзя. Аналогично о ситуации высказался и экс-следователь СКР Александр Бурчук. По его мнению, пожизненное лишение свободы сопоставимо по суровости наказания со смертной казнью.

После ряда подобных предложений о снятии моратория высказались и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не участвует в возникшей в обществе дискуссии.

Ранее смертной казни потребовали для убийцы девочки под Ростовом-на-Дону

В прошлом месяце во время похорон девятилетней девочки, убитой под Ростовом-на-Дону, пришедшие на прощание с ней люди, которых было порядка тысячи, потребовали для ее убийцы смертной казни. По словам одного из присутствовавших, преступники, выходя на свободу, нередко возвращаются к прежнему образу жизни и берутся за старое.

«Отдайте его родственникам! Что ни день, то ужасные новости. Необходимо ввести смертную казнь. Давно пора не сажать их, а за смерть пусть заплатят смертью», — высказывался он.

С девочкой жестоко расправился 25-летний эвакуаторщик. Он похитил ее, когда та шла из магазина домой. Позже правоохранители обнаружили ее тело в поле.