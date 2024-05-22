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12:52, 22 мая 2024Россия

Для убийцы девочки под Ростовом-на-Дону потребовали смертной казни

«Царьград»: для убийцы девочки под Ростовом-на-Дону потребовали смертной казни

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На похоронах убитой под Ростовом-на-Дону девятилетней девочки люди потребовали вернуть смертную казнь и узаконить самосуд. Об этом сообщает издание «Царьград».

Похороны прошли в воскресенье, 19 мая. Попрощаться с ребенком пришло более тысячи человек. Один из местных жителей отметил, что после выхода на свободу злоумышленники нередко берутся за старое, поэтому нужны более кардинальные меры. «Отдайте его родственникам! Что ни день, то ужасные новости. Необходимо ввести смертную казнь. Давно пора не сажать их, а за смерть пусть заплатят смертью», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в российском регионе эвакуаторщик похитил и убил девочку. Когда школьница шла из магазина домой, проезжавший мимо 25-летний водитель заманил ее в машину и увез в поле рядом со станицей Ольгинской. После самостоятельных поисков родители обратились в полицию. Правоохранители обнаружили тело ребенка в поле. На шее убитой нашли пакет.

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      Александра Д Борисова
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