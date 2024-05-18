Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:28, 18 мая 2024Силовые структуры

Появились подробности убийства девятилетней девочки под Ростовом

РЕН ТВ: на шее убитой в станице Ольгинской 9-летней девочки нашли пакет

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

На шее девятилетней девочки, убитой в станице Ольгинской под Ростовом, нашли пакет. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По словам местных жителей, подозреваемый в расправе путался в показаниях. Сначала он утверждал, что подвез школьницу и оставил, а затем — что передал другому человеку. У очевидцев также возникли вопросы к организации, в которой работал злоумышленник.

«Почему организация, где он работает, не дали точной информации по поводу этой машины? Я лично звонил в эту организацию, они сказали, что машины в Ольгинской нет» — рассказал местный житель.

Также на месте убийства нашли электронную сигарету. По неподтвержденной информации, именно она вывела полицейских на след подозреваемого.

Трагедия произошла накануне. 25-летний эвакуаторщик ехал по одной из улиц и заметил шедшую из магазина школьницу. Мужчина заманил девочку в машину и увез в поле возле поселка. Родители 2,5 часа пытались найти ребенка самостоятельно, после чего обратились в полицию. Стражи порядка нашли тело несчастной в станице Ольгинской. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Присяжные признали виновным бросившего гранату в сослуживцев российского сержанта. Ему грозит пожизненный срок

      В США сравнили успехи Украины и России в конфликте

      Жители освобожденного региона Украины обратились к России с вопросом

      Появились подробности убийства девятилетней девочки под Ростовом

      Избитая утюгом в Москве блогерша рассказала подробности нападения

      На Украине утвердили новый порядок вручения повесток

      Российские войска получат миллионы рублей за ценный трофей из зоны СВО

      Опасность атаки БПЛА отменили в российском регионе

      На Украине оценили отказ ряда стран участвовать в мирной конференции

      В Минобороны назвали недостатки трофейной западной техники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше