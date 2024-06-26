Глава Конституционного суда высказался о возможности возвращения смертной казни в России

Глава КС Зорькин: суд уверен в недопустимости возвращения смертной казни в РФ

Конституционный суд (КС) уверен в недопустимости возвращения смертной казни в России. Об этом заявил председатель КС Валерий Зорькин, его слова приводит «Интерфакс».

По словам Зорькина, ограничение прав человека является подвижной величиной, так же как и угрозы, из-за которых возникают подобные ограничения. При этом, по словам председателя КС, одной из «неподвижных» величин является смертная казнь.

«Для Конституционного суда одним из таковых (константных понятий) является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции», — высказался Зорькин о возможности возвращения высшей меры наказания в России.

После теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в России начали обсуждать вопрос отмены моратория на смертную казнь для наказания преступников, задержанных после стрельбы и поджога. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу, заявил, что в Кремле не участвуют в возникшей дискуссии.