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11:39, 26 июня 2024Россия

Глава Конституционного суда высказался о возможности возвращения смертной казни в России

Глава КС Зорькин: суд уверен в недопустимости возвращения смертной казни в РФ
Валерий Зорькин

Валерий Зорькин. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Конституционный суд (КС) уверен в недопустимости возвращения смертной казни в России. Об этом заявил председатель КС Валерий Зорькин, его слова приводит «Интерфакс».

По словам Зорькина, ограничение прав человека является подвижной величиной, так же как и угрозы, из-за которых возникают подобные ограничения. При этом, по словам председателя КС, одной из «неподвижных» величин является смертная казнь.

«Для Конституционного суда одним из таковых (константных понятий) является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции», — высказался Зорькин о возможности возвращения высшей меры наказания в России.

После теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в России начали обсуждать вопрос отмены моратория на смертную казнь для наказания преступников, задержанных после стрельбы и поджога. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу, заявил, что в Кремле не участвуют в возникшей дискуссии.

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