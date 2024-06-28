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06:02, 28 июня 2024Россия

В российском регионе после прилета беспилотника загорелась нефтебаза

Егоров: в Тамбовской области загорелась нефтебаза после прилета БПЛА

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

В Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области после прилета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на нефтебазу начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Максим Егоров.

Он уточнил, что пожар был локализован. В результате случившегося никто не пострадал, добавил Егоров. «В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей. Ситуация под контролем», — заверил губернатор.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили дроны по семи регионам России. Под удар попали две нефтебазы, включая тамбовскую. До этого остатки разорвавшегося дрона обнаружили в Первомайском муниципальном округе Тамбовской области. По данным Егорова, устройство разорвалось в воздухе.

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      Маргарита Пименова
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