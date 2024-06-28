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10:33, 28 июня 2024Мир

В США оценили мнение американцев после дебатов Трампа и Байдена

CNN: 81 процент американцев не изменили свое мнение о кандидатах после дебатов

Фото: Jon Cherry / Reuters

81 процент американцев, смотревших дебаты между бывшим и нынешним президентами Дональдом Трампом и Джо Байденом, не изменили своего мнения о кандидатах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на проведенный опрос.

«81 процент опрошенных заявили, что не изменили свое мнение после дебатов. 14 процентов отметили, что выступления кандидатов заставили их задуматься о своем выборе, но в итоге не изменили его. И лишь 5 процентов заявляют, что изменили свое мнение о том, за какого кандидата они проголосуют», — следует из результатов опроса.

Телеканал также подчеркнул, что после выступления Байдена мнение избирателей о нем ухудшилось. Лишь 31 процент американцев отнеслись к нему положительно по сравнению с 37 процентами тех же опрошенных до проведения дебатов. При этом отмечается, что рейтинг Трампа увеличился на 3 пункта, то есть сейчас составляет 43 процента.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что выступление Байдена на предвыборных дебатах с его предшественником — республиканцем Дональдом Трампом вызвало панику в Демократической партии. Отмечается, что президент должен был вернуть доверие американцев, однако он не справился с этой задачей.

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      Дарья Устьянцева
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