В США поставили под сомнение способность Байдена вести переговоры с Путиным

Кейли Макинани: Байден не способен вести переговоры с Путиным

Дебаты президента США Джо Байдена и бывшего американского лидера Дональда Трампа показали, что Байден не способен вести переговоры с лидерами крупных держав, такими как президент России Владимир Путин или председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани в соцсети Х.

В своей публикации Макинани призвала «закрыть глаза» и послушать дебаты двух кандидатов на должность президента США.

«А теперь попробуйте представить себе Байдена, разговаривающего по телефону с Путиным или Си Цзиньпином», — отметила она.

Ранее стало известно, что неудачное выступление Байдена на дебатах вызвало панику в Демократической партии США.

Также сообщалось, что западные политики встревожились из-за слабости Байдена и задались вопросом, готов ли президент ко второму сроку в качестве лидера ядерной сверхдержавы.