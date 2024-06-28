Верховный лидер Ирана проголосовал на президентских выборах

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проголосовал на президентских выборах

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проголосовал на внеочередных президентских выборах, передает агентство Tasnim.

«Аятолла Сейед Али Хаменеи проголосовал на президентских выборах в Иране в пятницу утром, как только началось голосование, призвав всех иранцев принять участие в нем», — сообщает издание.

В комментариях после голосования на 14-х президентских выборах аятолла Хаменеи помолился о том, чтобы для иранской нации наступили лучшие дни и годы.

28 июня в 08:00 по местному времени в Иране начались досрочные президентские выборы. За пост главы государства борются четыре кандидата: блок консерваторов представляют председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили и бывший глава МВД и экс-министр юстиции Мостафа Пурмохаммади, от реформистов выступает бывший депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан.