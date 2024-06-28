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10:17, 28 июня 2024Мир

Верховный лидер Ирана проголосовал на президентских выборах

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проголосовал на президентских выборах
Али Хаменеи

Али Хаменеи. Фото: Khamenei.ir / Wikipedia

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проголосовал на внеочередных президентских выборах, передает агентство Tasnim.

«Аятолла Сейед Али Хаменеи проголосовал на президентских выборах в Иране в пятницу утром, как только началось голосование, призвав всех иранцев принять участие в нем», — сообщает издание.

В комментариях после голосования на 14-х президентских выборах аятолла Хаменеи помолился о том, чтобы для иранской нации наступили лучшие дни и годы.

28 июня в 08:00 по местному времени в Иране начались досрочные президентские выборы. За пост главы государства борются четыре кандидата: блок консерваторов представляют председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили и бывший глава МВД и экс-министр юстиции Мостафа Пурмохаммади, от реформистов выступает бывший депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан.

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      Лина Пивоварова
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