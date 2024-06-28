Выявление нелегалов с помощью дронов в Московской области попало на видео МВД

МВД: в Подмосковье квадрокоптер помог силовикам выявить 46 нелегалов

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов начали выявлять нелегалов с помощью квадрокоптеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и предоставила оперативное видео.

На кадрах виден полет дрона, который засекает мигрантов на участке сельскохозяйственного назначения. Далее на место прибывают силовики, которые грузят выявленных нелегалов в автобусы.

По информации Волк, видео снято на территории комплекса по выращиванию сельскохозяйственных культур в деревне Яковлево Московской области. В полицию поступило сообщение о том, что на участке нелегально находятся иностранные граждане. С помощью беспилотников полицейские провели обследование территории и подтвердили информацию, после чего задержали нелегалов.

В отношении 46 мигрантов составлены административные протоколы по статье 18.10 («Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в России»), а в отношении четверых из них – еще и по статье 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) на ее территории») КоАП РФ. Известно, что 45 иностранных граждан по решению суда будут выдворены из России.

Кроме того, во время проверки полученной информации силовики обнаружили трех подростков, которых передали в отдел по делам несовершеннолетних, а также уроженку одной из республик Центральной Азии. В отношении последней возбуждено уголовное дело по статье 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ, сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее суд в Москве осудил директора и главного врача частной клиники, а также их подельницу за организацию незаконной миграции.