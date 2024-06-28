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08:55, 28 июня 2024Россия

Жителей российского региона предупредили об угрозе ракетной атаки

Губернатор Гладков предупредил о ракетной опасности в Белгороде и Шебекино

Фото: РИА Новости

Сигнал ракетной опасности объявили в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе. Об угрозе удара местных жителей предупредил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он призвал население спуститься в подвалы и оставаться там, пока не станет безопасно.

В 8:54 по московскому времени Гладков сообщил об отбое ракетной опасности. Сигнал звучал около 10 минут. Подробности об источниках угрозы губернатор не раскрыл.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 28 июня средства противовоздушной обороны перехватили или уничтожили 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами страны. 12 дронов обезвредили в Брянской области, девять — в Смоленской, два — в Курской и по одному в Воронежской и Ростовской областях.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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