Бастрыкин отреагировал на нападение на подростка с ножом в российском городе

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения на подростка в Оренбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на информацию о нападении с ножом на чинившего компьютеры подростка в российском городе, поручив возбудить уголовное дело. Об этом говорится на сайте Следственного комитета.

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Зудерману В.Д. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Ранее в Оренбурге мужчина избил и изрезал 17-летнего подростка, который занимается ремонтом компьютеров и продает видеокарты. Конфликт произошел из-за видеокарты, которую подросток продал мужчине. Покупатель решил, что та оказалась бракованной, и пришел разбираться домой к продавцу. Он взял с собой нож, которым дважды ударил подростка в ногу, а затем скрылся. Молодой человек вызвал себе скорую сам. После выздоровления он узнал, что нападавшего задержали, а потом отпустили. Сообщалось, что после этого подросток написал заявление в Следственный комитет.