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20:15, 29 июня 2024Россия

Мать отравившегося в российском лагере мальчика пожаловалась на отсутствие там санитарии

Мать отравившегося в лагере Пензы мальчика пожаловалась на отсутствие санитарии

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мать одного из отравившихся в лагере «Белка» в Пензе детей пожаловалась на полное отсутствие там санитарии. Об этом она рассказала «Известиям».

Собеседница издания добавила, что ее сын переболел в легкой форме, однако у него все еще наблюдается температура.

«Всегда думаешь, что виновато питание, раз отравление такое массовое. Сегодня прочитала в новостях, что около 100 детей забрали из лагеря», — заметила россиянка. При этом мальчик не жаловался ей на питание в лагере.

Ранее стало известно, что в Пензе более 30 детей, отдыхающих в оздоровительном центре «Белка», пожаловались на плохое самочувствие и обратились за медицинской помощью. Речь идет о лагере, расположенном по адресу улица Курортная, 17. Массовые обращения за медпомощью детей стали поступать в четверг и пятницу, 27 и 28 июня. В результате некоторых из них по решению медработника лагеря поместили в изолятор.

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      Марк Успенский
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