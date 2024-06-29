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17:56, 29 июня 2024Россия

В оздоровительном центре российского города массово отравились дети

В Пензе 30 отдыхающих в оздоровительном центре «Белка» обратились за медпомощью

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Пензе более 30 детей, отдыхающий в оздоровительном центре «Белка», пожаловались на плохое самочувствие и обратились за медицинской помощью. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе местной прокуратуры.

Речь идет о лагере, расположенном по адресу улица Курортная, 17. Массовые обращения за медпомощью детей стали поступать в четверг и пятницу, 27 и 28 июня. В результате некоторых из них по решению медработника лагеря поместили в изолятор.

По факту инцидента прокуратура начала проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего и оценить, насколько хорошо в оздоровительном центре исполняют требования законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском лагере.

Ранее в этот же день стало известно об аналогичном инциденте под Магнитогорском — там в лагере «Уральские зори» отравились около 40 детей, причем руководство организации попыталось скрыть этот факт.

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      Полина Кислицына
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