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16:11, 29 июня 2024Россия

Родители заявили о массовом отравлении детей в российском лагере

Shot: родители обвинили лагерь «Уральские зори» в массовом отравлении детей

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Около 40 детей отравились в лагере «Уральские зори» под Магнитогорском, руководство организации попыталось скрыть этот факт. Об этом со ссылкой на информацию родителей пострадавших сообщает Telegream-канал Shot.

По их словам, инцидент произошел еще во вторник, но узнать о нем удалось только от детей, когда им по распорядку раздали телефоны. Пострадавшие жаловались на боль в животе, тошноту и высокую температуру. Им оказывали помощь в медпункте.

В настоящее время родители в срочном порядке забирают детей, чтобы показать их врачам, и готовят коллективные обращения в профильные инстанции. Первые индивидуальные заявления поступили в Роспотребнадзор.

Мать одного из пострадавших детей рассказала, что представитель лагеря заявил о проведенной проверке, которая якобы показала, что отравление связано с привезенной родителями едой.

Ранее первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев на фоне случаев массовой госпитализации людей с признаками ботулизма в ряде регионов страны предложил премьеру Михаилу Мишустину начать выборочные проверки предприятий общественного питания. Он напомнил, что после отравлений алкогольными напитками «Мистер Сидр» контролеры даже с сохранением моратория получили право проводить до десяти выборочных проверок ежемесячно.

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      Платон Щукин
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