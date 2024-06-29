Президент Польши продлил пребывание военного контингента США в Польше до конца года

Президент Польши Дуда продлил пребывание военного контингента США в Польше

Пребывание американского военного контингента в Польше продлили до конца 2024 года. Такое решение принял президент Польши Анджей Дуда, сообщило Бюро национальной безопасности республики на своей странице в социальной сети X.

«Президент Республики Польша издал указ, разрешающий оставаться на польской территории до 31 декабря 2024 года вместе с оружием и боевыми средствами компонентам союзных войск из следующих стран: США — до 6 500 солдат, Великобритании — до 700 солдат, Канады — до 350 солдат», — говорится в заявлении спецслужбы.

Отмечается, что Дуда также продлил пребывание польских военных в Литве, Турции и Ираке.

Ранее стало известно, что Украина подпишет соглашение о безопасности с Польшей до 9 июля. Уточняется, что двусторонний договор подпишут в рамках визита украинского лидера Владимира Зеленского в Варшаву, который состоится на следующей неделе.