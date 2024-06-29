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09:52, 29 июня 2024Мир

Украина подпишет соглашение о безопасности с Польшей через несколько дней

РИА Новости: Украина подпишет соглашение о безопасности с Польшей до 9 июля

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Владимир Зеленский приедет в Польшу на следующей неделе, в том числе в рамках визита, если ничего не случится, будет подписано двустороннее соглашение о безопасности. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает РИА Новости.

По его словам, Киеву и Варшаве важно успеть заключить договор до саммита НАТО, который начнется в Вашингтоне через несколько дней — 9 июля. Польское правительство, которое находится на переднем плане поддержки соседней республики, хотело бы послать сигнал участникам встречи о необходимости большей помощи Украине.

Ранее Украина подписала 20 соглашений о гарантиях безопасности, в том числе с США, Великобританией, Германией, Данией, Испанией, Италией, Францией, Японией, Латвией, Канадой, а также Евросоюзом.

По оценкам премьер-министра республики Дениса Шмыгаля, соответствующие договоренности позволяют Киеву рассчитывать на 60 миллиардов долларов ежегодной военной поддержки.

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      Платон Щукин
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