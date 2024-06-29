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17:32, 29 июня 2024Силовые структуры

Стали известны новые подробности о перестрелке с боевиками в Дагестане

72.ru: бой с террористами в Дагестане вели около 20 полицейских из Тюмени

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Около 20 сотрудников полиции из Тюмени участвовали в перестрелке с боевиками в Дагестане 23 июня. Новые подробности участники событий сообщили изданию 72.ru.

Стало известно, что силовики находились на дежурстве в командировке и оказались одними из первых, кто прибыл на место происшествия. «Мы находились на дежурстве, когда по рации поступило сообщение о стрельбе. Напали на ДПС. Мы сразу выехали. Когда прибыли, сразу попали под обстрел и вступили в бой», — рассказал журналисту полицейский.

Другой сотрудник правоохранительных органов отметил, что непрерывный бой длился около двух-трех часов. Все это время они не только отстреливались от террористов, но и укрывали коллег и прохожих. После этого на место прибыл спецназ, начался штурм и боевиков ликвидировали. «Во всех экипажах, прибывших на место теракта, были сотрудники СОП УМВД России по Тюменской области. Полицейские стояли до последнего, исполняя свой служебный долг, проявляя мужество и героизм», — заключил один из участников боя.

Вооруженные террористы напали на два православных храма и синагогу, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале в воскресенье, 23 июня, лишив жизни 21 человека. Среди нападавших оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова — Осман и Адиль.

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      Полина Кислицына
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