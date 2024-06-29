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01:09, 29 июня 2024Мир

Трамп пообещал защитить США с помощью аналога «Железного купола»

Дональд Трамп пообещал защитить США с помощью аналога ПРО «Железный купол»
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах главы государства защитить страну, создав аналог израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Об этом пишет РИА Новости.

«Это будет купол, которого никто никогда раньше не видел — современная противоракетная защита», — сказал политик. По его словам, система будет целиком сделана в Соединенных Штатах.

Ранее Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами для США, если во главе Белого дома будет стоять «разумный президент». Экс-глава Соединенных Штатов выразил уверенность, что при его администрации пользовались уважением других стран и «не имели никаких проблем».

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Марина Совина
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