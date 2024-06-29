Трамп заявил о возможности России занять всю Украину

Трамп: Россия при Байдене «заберет все целиком»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Россия может занять всю территорию Украины. Слова политика приводит ТАСС.

«Знаете, они говорят о России. Россия при Буше, Россия при Обаме приобретала территории. Россия при Байдене, складывается впечатление, заберет все целиком», — предположил Трамп.

Таким образом он повторил озвученный во время дебатов тезис. Также бывший президент США подчеркнул, что при нем Россия «ничего не приобрела».

27 июня в США прошли первые дебаты между Байденом и Трампом. Мероприятие уже назвали одними из самых судьбоносных в истории страны. Во время дебатов Джо Байден назвал своего конкурента «сосунком и лузером», а Дональд Трамп обвинил президента в развязывании конфликта на Украине.