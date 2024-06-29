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07:36, 29 июня 2024Бывший СССР

В Киеве испугались стать заложниками ситуации из-за дебатов в США

Стефанишина: Киев становится заложником определенных предвыборных эмоций в США

Фото: Brian Snyder / Reuters

Украина может стать заложником ситуации, так как тема украинского кризиса играла большую роль в прошедших дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом. На это обратила внимание вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Рада».

«Честно говоря, я немного обеспокоена, что Украина имела такое значение в дебатах. Я почувствовала определенное беспокойство в связи с тем, что Украина становится заложником определенных предвыборных эмоций», — объяснила Стефанишина.

По словам чиновницы, украинские власти уже усвоили урок из предшествующих событий, которые были связаны с задержкой военной помощи в Конгрессе США, а также с изменениями в политическом поле отдельных государств. Теперь страна должна обрести «щит» на международной арене, уверена Ольга Стефанишина, вопреки предвыборным кампаниям и радикальным движениям в ЕС.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков оценил вероятность прекращения поддержки Украины после выборов в США оценили. По его словам, если победит экс-президент США Дональд Трамп, «он разом остановит все транши».

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      Александра Синицына
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