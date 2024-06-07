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06:04, 7 июня 2024Мир

Вероятность прекращения поддержки Украины после выборов в США оценили

Политолог Дудаков допустил сокращение поддержки Украины со стороны США

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Продолжение или сокращение поддержки Украины со стороны США после президентских выборов стране будет зависеть от многих факторов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. В частности, речь идет о результатах выборов и о ситуации на поле боя.

«До выборов остается еще полгода, так что я не стал бы забегать вперед. Но не стоит думать, что, если победит экс-президент США Дональд Трамп, он разом остановит все транши: в апреле мы видели, как он и его сторонники все же согласовали выделение новых средств Украине, так что я бы не стал называть республиканцев ярыми противниками поддержки», — заметил политолог.

Многое, как считает Дудаков, будет зависеть от ситуации на поле боя. Именно от этого, в случае победы, будет отталкиваться Трамп.

«Если он увидит, что Украина проигрывает, будет пытаться договариваться с нами. Если нет — поддержка продолжится. Но он будет давить на Европу с тем, чтобы и они увеличивали свой вклад», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый пакет помощи НАТО Украине. Он будет представлен на саммите, который состоится 9-11 июля.

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