В поведении Байдена после дебатов заметили странную деталь

Бизнесмен Рагг: Джо Байден выглядел потерянным на первом митинге после дебатов

Президент США Джо Байден выглядел совершенно потерянным позади своей жены Джилл на митинге в Северной Каролине. Об этом сообщил бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг, передает РИА Новости.

«Кто здесь настоящий президент?» — подчеркнул Рагг. Также бизнесмен опубликовал видео с трансляции мероприятия, на котором Байден больше 10 секунд стоит с приоткрытым ртом.

27 июня в США прошли первые дебаты между Байденом и экс-президентом США Дональдом Трампом. Мероприятие уже назвали одними из самых судьбоносных в истории страны. Во время дебатов Джо Байден назвал своего конкурента «сосунком и лузером», а Дональд Трамп обвинил президента в развязывании конфликта на Украине.