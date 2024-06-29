Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:16, 29 июня 2024Мир

В поведении Байдена после дебатов заметили странную деталь

Бизнесмен Рагг: Джо Байден выглядел потерянным на первом митинге после дебатов
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден выглядел совершенно потерянным позади своей жены Джилл на митинге в Северной Каролине. Об этом сообщил бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг, передает РИА Новости.

«Кто здесь настоящий президент?» — подчеркнул Рагг. Также бизнесмен опубликовал видео с трансляции мероприятия, на котором Байден больше 10 секунд стоит с приоткрытым ртом.

27 июня в США прошли первые дебаты между Байденом и экс-президентом США Дональдом Трампом. Мероприятие уже назвали одними из самых судьбоносных в истории страны. Во время дебатов Джо Байден назвал своего конкурента «сосунком и лузером», а Дональд Трамп обвинил президента в развязывании конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших и пострадавших в СВО граждан. Как проходили переговоры?

      Воробьев исключил восстановление концертного зала на месте «Крокуса»

      В Крыму оценили соглашение ЕС и Украины о безопасности

      В Иране напали на автомобиль с избирательными урнами

      Раненый прапорщик ВС России спас сослуживцев из-под минометного обстрела

      Трамп заявил о возможности России занять всю Украину

      Бриг под алыми парусами прошел на празднике выпускников в Петербурге

      Путин поздравил россиян с Днем кораблестроителя

      Над Брянской областью сбили беспилотник

      Иностранные дипломаты обеспокоились выступлением Байдена на дебатах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше