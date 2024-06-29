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01:26, 29 июня 2024Бывший СССР

Зеленский сообщил о возвращении из России осужденного за диверсию в Крыму

Зеленский: из России на Украину возращен осужденный за диверсию в Крыму Джелялов
СюжетДиверсии в России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

На Украину из России вернулись десять человек, среди них — зампредседателя меджлиса крымско-татарского народа (запрещенная в России экстремистская организация) Нариман Джелялов. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Джелялов был приговорен в России к 17 годам лишения свободы в сентябре 2022 года по делу о подрыве газопровода в селе Перевальное Симферопольского района Крыма, который произошел в августе 2021-го. Среди возвращенных Киеву — пятеро украинцев, которые были задержаны и лишены свободы в Белоруссии. По словам Зеленского, помощь в возврате этих людей оказал Ватикан.

23 августа 2021 года в селе Перевальном между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В ФСБ происшествие назвали диверсией, а в ее подготовке обвинили украинскую разведку и организацию «Меджлис крымско-татарского народа». Полицией было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявляло, что не причастно к диверсии на газопроводе в Крыму, и опровергло обвинения российских силовиков, назвав их «целенаправленной и спланированной провокацией» против Киева и украинской разведки.

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      Марина Совина
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