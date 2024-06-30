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19:00, 30 июня 2024Мир

Европейские производители удобрений стали опасаться разорения из-за конкуренции с Россией

Производители удобрений из Европы испугались разорения из-за конкуренции с РФ

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Конкуренция со стороны России заставила европейских производителей удобрений опасаться разорения. Об этом пишет Financial Times.

Производители из Европы испугались, что цена удобрений из РФ может заставить их уйти с рынка ЕС. «Мы завалены удобрениями из России, которые значительно дешевле наших удобрений по той простой причине, что по сравнению с нашими производителями российские покупают природный газ за копейки», — заявил Петр Цингр, генеральный директор крупнейшего в ФРГ поставщика удобрений SKW Stickstoffwerke Piesteritz.

По его словам, политики ничего не предпринимают в связи с проблемой, что, в свою очередь, создает риск сокращения европейских производственных мощностей и угрожает продовольственной безопасности ЕС. Свейн Туре Холсетер, глава крупнейшего норвежского производителя сельскохозяйственных удобрений Yara, также предупреждал о возможной зависимости от российских удобрений.

Издание отмечает, что ситуация с удобрениями стала побочным эффектом санкций в отношении России. После начала специальной военной операции на Украине многие европейские государства перестал закупать российский газ, что привело к росту цен на энергоноситель. При этом закупки российских удобрений продолжились, чтобы исключить возможный дефицит. Из-за этого европейские производители удобрений потеряли возможность конкурировать с импортируемыми из России удобрениями.

По данным статистического агентства ЕС Евростат, Россия производит около трети карбамида (мочевины), который использует ЕС.

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Ранее сообщалось, что импортеры из недружественных стран за два года действия санкций недополучили российских товаров на 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей). При этом Россия перенаправила товары на эту сумму другим государствам и получила выгоду.

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      Антонина Черташ
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