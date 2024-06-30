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08:52, 30 июня 2024Экономика

Россия заработала на санкциях пять триллионов рублей

ФТС: Россия заработала на санкциях и экспорте пять триллионов рублей

Фото: Unsplash

Импортеры из недружественных стран за два года действия санкций недополучили российских товаров на 256,5 миллиарда долларов (почти 21 триллион рублей). При этом Россия перенаправила товары на эту сумму другим государствам и получила выгоду, передает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

По информации Федеральной таможенной службы (ФТС), по итогам двух лет санкций экспорт России выиграл. По сравнению с предыдущим периодом Москве за два года удалось заработать 30,9 миллиарда долларов, или пять триллионов рублей. Благодаря торговле с дружественными странами страна компенсировала выпавшие доходы и дополнительно получила как минимум 287,5 миллиарда долларов, или 26 триллионов рублей.

Ранее известный американский инвестор Джим Роджерс заявил, что против России продолжат вводить санкции, однако страна от них не исчезнет. По его мнению, российские власти уже проделали «хорошую работу» по обходу западных ограничений.

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      Марина Совина
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