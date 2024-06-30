В США заверили в восстановлении России от санкций

Инвестор из США Роджерс: Россия не исчезнет от введенных против нее санкций

Известный американский инвестор Джим Роджерс заявил, что против России продолжат вводить санкции, но страна никуда не исчезнет от них. Его слова приводит РИА Новости.

«Против России уже были санкции раньше, будут и еще. Против любого в истории были санкции. Россия восстановится», — заверил он.

Роджерс подчеркнул, что Россия не исчезнет и ее руководство уже проделало «хорошую работу» по обходу западных ограничений. Он напомнил, что страна обладает нефтяными ресурсами, развитым сельским хозяйством, поэтому находит пути преодолевать санкции.

Ранее в США заговорили о скором снятии санкций с России. Американский инвестор Джим Роджерс подчеркнул, что ограничения против Москвы имеют лишь краткосрочный эффект, поэтому их отменят позже.