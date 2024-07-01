Генсек НАТО оценил необходимость пересмотра ядерной доктрины альянса

Столтенберг: НАТО не видит необходимости в пересмотре ядерной доктрины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил необходимость пересмотра ядерной доктрины альянса. В разговоре с японской газетой Yomiuri он рассказал, что в настоящий момент блок не нуждается в пересмотре своей ядерной стратегии.

«Непосредственной угрозы нет», — объяснил Столтенберг. Генсек Североатлантического альянса также высказался о процессе замены американских истребителей, используемых для ядерного сдерживания, уточнив, что он «продолжается как обычно».

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что 2025 год будет решающим в конфликте Украины и России. По его мнению, Запад допустил большую ошибку, не согласовав и не приняв план действий по членству Украины в состав альянса.