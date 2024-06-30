В НАТО назвали решающий год для исхода конфликта на Украине

Экс-генсек НАТО Расмуссен: 2025 год будет решающим в конфликте Украины и России

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что следующий, 2025 год, будет решающим в конфликте Украины и России. Об этом экс-генсек заявил в интервью немецкому телеканалу N-TV.

«Если мы дадим украинцам все, что им нужно, не только для выживания, но и для победы в войне, у них появятся хорошие шансы», — предположил бывший генсек.

По его мнению, Запад допустил большую ошибку, не согласовав и не приняв план действий по членству Украины в состав альянса. «Мы запарковали Украину в зале ожидания, так сказать, в серой зоне. Это оказалось очень опасным местом», — дополнил высокопоставленный чиновник альянса, также призвав действующее руководство НАТО как можно скорее запустить процесс присоединения Киева к западному оборонному блоку.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что критериями «настоящей победы» Украины в конфликте с Россией являются границы 1991 года, а также вступление в НАТО и Европейский союз. «Мы должны быть в Европейском союзе для обеспечения экономической безопасности. И мы должны быть в НАТО для обеспечения физической безопасности», — сказал политик. Он добавил, что Запад не в полной мере желает победы Украины.