Марочко рассказал о шести неудачных попытках ВСУ проникнуть в ЛНР

Марочко: ВС России отразили шесть попыток проникновения ВСУ в ЛНР за неделю

Военнослужащие России за неделю отразили шесть попыток проникновения на территорию Луганской народной республики (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. С 22 по 28 июня 2024 года подразделениями группировки "Запад" отражено шесть контратак противника», — рассказал Марочко.

По его словам, украинские войска потеряли около 9200 человек личного состава, два танка, три боевые машины РСЗО «Град», 15 станций РЭБ и 96 единиц полевой артиллерии.

Ранее Марочко говорил, что подразделения ВСУ в некоторых населенных пунктов Харьковской области имитируют контратаки. Подобные случаи наблюдаются в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое.

