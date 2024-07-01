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10:54, 1 июля 2024Бывший СССР

Марочко рассказал о шести неудачных попытках ВСУ проникнуть в ЛНР

Марочко: ВС России отразили шесть попыток проникновения ВСУ в ЛНР за неделю
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Michael Kalyanov / ТАСС

Военнослужащие России за неделю отразили шесть попыток проникновения на территорию Луганской народной республики (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. С 22 по 28 июня 2024 года подразделениями группировки "Запад" отражено шесть контратак противника», — рассказал Марочко.

По его словам, украинские войска потеряли около 9200 человек личного состава, два танка, три боевые машины РСЗО «Град», 15 станций РЭБ и 96 единиц полевой артиллерии.

Ранее Марочко говорил, что подразделения ВСУ в некоторых населенных пунктов Харьковской области имитируют контратаки. Подобные случаи наблюдаются в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое.

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