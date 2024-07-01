Марочко рассказал о шести неудачных попытках ВСУ проникнуть в ЛНР

Военнослужащие России за неделю отразили шесть попыток проникновения на территорию Луганской народной республики (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. С 22 по 28 июня 2024 года подразделениями группировки "Запад" отражено шесть контратак противника», — рассказал Марочко.
По его словам, украинские войска потеряли около 9200 человек личного состава, два танка, три боевые машины РСЗО «Град», 15 станций РЭБ и 96 единиц полевой артиллерии.
Ранее Марочко говорил, что подразделения ВСУ в некоторых населенных пунктов Харьковской области имитируют контратаки. Подобные случаи наблюдаются в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое.